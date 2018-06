Rusa niega haber secuestrado a mexicano y exige una disculpa oficial

Francisco Javier Mata Sánchez es un aficionado mexicano que viajó a Rusia para apoyar al Tri. Durante la noche del sábado 16 de junio acudió a un bar en Moscú acompañado de amigos y de su hermano Nicolás, la fiesta se extendió hasta la madrugada del domingo, ahí conoció a Alita Gamzatova, ambos salieron del lugar y no se volvieron a tener noticias del fan azteca.

Paco ya no acudió al juego del domingo ante Alemania, lo que preocupó a sus amigos, quienes de inmediato reportaron la desaparición; sin embargo, las autoridades rusas les indicaron que debían esperar 72 horas. Nicolás dio a conocer que intentó llamar al teléfono de su hermano, pero que Alita le había dicho que estaba bien y no se preocupara; sin embargo, por la bocina escuchó sollozos y desde entonces se desató la versión que había sido secuestrado.

“Me gustaría que Nicolás me ofrezca una disculpa oficial. Él me deshonró injustamente en dos países. Francisco ya dejó mi casa, su hermano se lo llevó en un taxi. Es una historia desagradable, fui calumniada por el hermano de Francisco al decir que mantenía al joven 'bajo custodia', lo había drogado y le había robado. Pero no fue nada de eso”, indicó Alita a la publicación de Metro.