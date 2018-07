Ronaldo: "Neymar puede acabar con el reinado de Messi y Cristiano"

Ronaldo, que junto al mexicano Jorge Campos, al alemán Lothar Matthaeus y la estadounidense Lindsay Tarpley-Snow, acudió a la presentación en Moscú de los premios "The Best" de la FIFA, consideró que e n año de Mundial es normal que el máximo galardón se lo lleve alguien que lo haga bien en Rusia 2018.

" La Copa del mundo es muy determinante para el premio. En 2002, yo no había jugado mucho durante la temporada, pero hice una excelente Copa del Mundo y conseguí el premio al mejor jugador. es extraordinariamente determinante", indicó.

"Tiene un camino lleno de obstáculos, pero ser campeón del mundo siempre exige un sacrificio. La he lo visto muy unida y concentrada. Difícilmente perderán el equilibrio dentro del grupo" añadió Ronaldo, que destacó el papel de Tite en ese sentido.

Preguntado, finalmente, sobre si Cristiano Ronaldo se adaptaría al fútbol italiano, en el que caso de que abandone el Real Madrid y fiche por el Juventus, el "Fenómeno" no dudó en elogiar al portugués: "He oído algo, pero no sé lo que está pasando. En cualquier caso, Cristiano seguirá siendo Cristiano allá donde vaya".