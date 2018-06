Robbie Williams explica la razón de su seña obscena en la apertura de la Copa del Mundo

“Estaba bajo mucha presión porque sólo me quedaba un minuto para el silbatazo inicial y no sabía si podía lograrlo en medio minuto. Así que hice un conteo hacia atrás de un minuto”, indicó el cantante al programa ‘This Morning’, aunque después su tono fue sarcástico: “En estas situaciones es importante no causar un problema internacional. ¿Y sabes qué? Sé cómo manejarlo”, dijo entre risas.

“No puedo confiar en mí. Lo último que dije a mi agente antes de salir fue que qué podía salir mal porque yo no sé lo que voy a hacer en todo momento. El plan era básicamente cantar, no tener errores. En realidad no se me pasó nada por la cabeza. Existe un bloqueo entre mí mismo y la razón. Algo ocurrió y cinco minutos después pensé ‘¿acabo de hacer lo que he hecho? Sí, lo hice, ¿verdad?’”, sentenció.