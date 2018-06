Robbie Williams actuará en la inauguración del Mundial

El exintegrante del grupo Take That, gran aficionado al fútbol, está "muy contento e impaciente por volver a Rusia para esta actuación única".

"He hecho muchas cosas en mi carrera y estar en la apertura del Mundial de la FIFA ante 80,000 aficionados al fútbol en el estadio y millones en todo el mundo es un sueño de infancia que hago realidad", declaró en un comunicado el intérprete de éxitos como "Angels', "She's the One" o "It's Only Us", prometiendo "un espectáculo inolvidable".