Rafael Márquez y la lista de movimientos inesperados de México en el cuarto partido

La alineación como titular de Rafael Márquez en el vital partido ante Brasil en los octavos de final, se une a la lista de movimientos inesperados de la Selección Mexicana en el cuarto partido. Y no es que se dude de la capacidad del eterno ‘Káiser’ mexicano; sin embargo, en los duelos de la primera fase sólo ingresó durante 38 minutos combinados entre los juegos ante Alemania y Corea. Te presentamos los otros casos que han resultado polémicos en los mundiales recientes.

ANDRÉS GUARDADO (ALEMANIA 2006): Tenía tan sólo 19 años, se subió en la recta final del proceso de Ricardo La Volpe, no tuvo participación durante toda la primera fase, pero sorprendió al ser designado como titular en el duelo ante Argentina. Tuvo una gran actuación, pero salió lesionado al 66’.



ADOLFO BAUTISTA (SUDÁFRICA 2010): Otro jugador que no tuvo ni un minuto durante toda la primera fase, con el ingreso del ‘Bofo’ buscaba sorprender a Argentina, pero el jugador no respondió, no apareció, se le vio fuera de forma, cumpliendo una decepcionante actuación de sólo 45 minutos que terminó en eliminación para el Tri.