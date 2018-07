Pudo ser México, pero… Suecia eliminó a Suiza y se mete a cuartos de final

Ante la falta de claridad del juego, Suiza comenzó a lanzar disparos de media distancia, pero sin mucha fortuna intentaban Grantnit xhaka y Valon Behrami con tiros que no lograban inquietar a Robin Olsen. La mejor para Suiza fue de Bledir Dzemaili quién mandó el esférico a las nubes a los 38’ minutos tras una diagonal retrasada que capitalizó. La reacción de los suecos no tardó, a los 40’ minutos perdonaron de manera inverosímil; Albin Ekdal quedó solo ante el arco de Sommer y desperdició la jugada enviando el balón a la tribuna. Así terminó la primera parte, con un 0-0 que no dejaba contentos a los fanáticos.