¿Preocupado? Fernando Hierro habla tras ocupar el lugar de Julen Lopetegui

La desazón se agolpó y cada minuto fue caótico en torno a la selección de España tras la repentina destitución de Julen Lopetegui como técnico de España cuando el Mundial está a un día de comenzar. Y en toda esa vorágine, Fernando Hierro, quien era el director deportivo de la federación, fue nombrado técnico nacional. Conoce el proceso, pero carece de experiencia tras sólo haber dirigido al Oviedo en la Segunda División; sin embargo, asume el reto de ser campeón del mundo con la ‘Furia Roja’.

“Cuando el presidente me ha comentado la posibilidad tenía tres alternativas: una decir que no, otra irme y la tercera aceptar y estar presente, saber que hay un grupo de jugadores, un 'staff', una federación y un fútbol español y que es el momento de dar un paso adelante. Lo he tenido claro desde el primer momento. Es mi responsabilidad, no podía decir que no porque yo mismo no me lo perdonaría”, aseguró.



El ex directivo no quiso señalar si había traicionado la confianza de Lopetegui al aceptar ser el nuevo estratega de España, lo cierto es que se quita el saco y la corbata para ponerse de nueva cuenta los pantalones cortos para entrenar a una constelación de estrellas.

"Quiero mirar a los ojos a todo el mundo, se ha actuado cómo se debía, no me queda duda. Hemos venido por el Mundial y no hay justificación. Mi ocupación es Portugal, nada más, no pensamos en otra cosa que no sea hacer un gran Mundial. Tengo la experiencia de sólo un año de primer entrenador, uno de segundo y 30 rodeados del balón”, puntualizó al tiempo de señalar que continuará con el trabajo de su antecesor.