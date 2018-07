¿Por qué Harry Kane debe agradecerle su 'resurrección' a Tom Brady?

“En Leicester fue la primera vez en mi carrera en la que la dudé de mí. Mi familia me visitó esa noche y tuvimos una acalorada discusión, estaba tan triste que le dije a mi papá que quería irme. Hubiera sido un terrible error, pero realmente estaba dudando de mí mismo. Mi papá dijo: ‘mira, sigue trabajando, sigue haciéndolo, sigue adelante y todo estará bien’”, relató.

Lo cierto es que se dedicó a entrenar y encontró una gran pasión con el videojuego Madden de la NFL, cada día se insertaba más al mundo de las tacleadas, hasta que un día se topó con un documental de Tom Brady, quarterback de New England Patriots que le cambió la vida.

“Se trataba de los seis quarterbacks que fueron tomados antes que él en el draft de la NFL. Resulta que Tom Brady fue la selección 199 en su draft. Imaginen eso, me dejó impresionado, pero de buena manera. Todos dudaron de Tom durante toda su vida. Incluso cuando llegó a la universidad, los entrenadores intentaban reemplazarlo con otro quarterback, decían: ‘Este joven es alto y desgarbado, y parece que nunca ha visto un gimnasio’”, agregó sorprendido el ariete inglés.



“Me recordó a mí. La gente siempre hacía las mismas suposiciones sobre mí, decían que no me veía como un delantero. Fue realmente inspirador, Brady creía en sí mismo muchísimo y simplemente siguió trabajando casi obsesivamente para mejorar. Realmente me identifiqué, de repente dije: ‘Voy a hacerlo, trabajaré tan duro como sea posible, mi oportunidad va a llegar y la voy a tomar”. Y hoy en día, tiene a Inglaterra en las semifinales de un Mundial gracias a Tom Brady.