¿Por qué en Serbia llamaron “idiota” a Novak Djokovic tras apoyar a Croacia en el Mundial?

“Apoyo a Croacia. Me gustaría verlos levantar el trofeo”, indicó Djokovic previo a las semifinales entre croatas e ingleses, por ello el diputado por el Partido Progresista Serbio, Vladimir Djukanovic, le respondió de inmediato: “Sólo los idiotas pueden apoyar a Croacia. Novak, ¿no te da vergüenza?”, señaló en Twitter, aunque a través de un video fue más incisivo: “Los que dicen que Djokovic ha pedido que se apoye a Croacia me enfadan mucho. No tengo que hacer lo que él diga, precisamente, creo que por eso es un idiota”.