“Podemos tomar revancha”, Pekerman no baja los brazos

José Néstor Pekerman, entrenador de la Selección Colombia, se sinceró al admitir que, gracias a la derrota ante Japón, el margen de error es muy corto para su equipo, "veníamos a por otra cosa. Veníamos a por un triunfo; el partido se prepara para jugar once contra once. Perder un jugador tan importante a los tres minutos no es fácil. En la primera parte se pudo sobrevivir, marcar un gol y lograr el empate. Pero en la segunda Japón pudo acomodarse a la situación y se llevó el triunfo", señaló.