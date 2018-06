Paulo Dybala: "Messi y yo podemos jugar juntos"

"Leo no tiene ningún suplente, ni acá ni en el Barcelona", dijo al ser preguntado por su rol en el equipo. "Juego en una posición parecida, pero pienso que podemos jugar juntos", insistió.

El atacante del Juventus italiano, de 24 años, comentó asimismo que "no" baja los brazos pese a no disponer de ningún minuto en el primer compromiso del equipo argentino en el Mundial de Rusia. "Si fuera así, me tendría que quedar en mi casa directamente", subrayó.