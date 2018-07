Para Dani Alves, las selecciones latinas deben “reinventarse”

“La última que estuvo cerca fue Argentina y al final ganó un europeo en América, quizás ellos se reinventen continuamente y nosotros vayamos un poco más lento, pero en la vida no hay que poner excusa, sino resultados”, expresó.

Alves, quien no pudo estar en Rusia 2018 por una lesión en la rodilla, sí acudió a la presentación del Partido por la Paz en Moscú y ahí descartó que el hecho de que los latinos no peleen la final desde el 2002 se deba a una cuestión física ante los europeos.

“Eso (físico) no difiere una selección de otra, no tiene nada qué ver, pero sí es cierto que este Mundial está un poco extraño, no solo con las selecciones latinas, hemos visto a europeos irse temprano, pero es un Mundial que enseña mucho, que nos dice que cualquiera con un poco de organización y de planeación puede llegar muy lejos como lo ha hecho Croacia”, puntualizó.