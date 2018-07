Kylian Mbappé, el joven que busca el sitio que no conquistó ni Messi ni ‘CR7’

Varias discusiones he tenido con colegas respecto a la importancia de la Copa del Mundo, y es que para mí no hay trofeo más importante en el futbol, algunos me hablan del balón de oro, de la Champions, de la Libertadores, pero discúlpenme, mi postura es inflexible; la Copa del Mundo es el sueño de todo niño y ponerse la playera de su selección nacional debería ser la mejor sensación para un jugador de futbol.