No se guardó nada: Messi habló de CR7, de Zidane y de la posible llegada de Neymar al Madrid

Del tema de CR7 y las dudas sobre la continuidad del portugués en el Madrid tras las palabras del luso apenas concluyó la final de la Champions, el argentino manifestó: “Bueno, no sé qué le habrá pasado por la cabeza a él, qué piensa, ni sus motivos para decir lo que dijo. Seguramente tendrá sus razones, en todo caso, son decisiones personales de las que no puedo opinar. No te puedo decir mucho”.

Lio también se mostró muy seguro al hablar de la posible llegada de Neymar al Real Madrid, diciendo “que eso no me gustaría para nada”, al igual que de un posible regreso al Barsa.

Sobre esto último, dijo: “Personalmente me encantaría. Es un jugador excepcional, nos iría muy bien que volviera, pero no creo que se vaya a dar, la verdad lo veo difícil. Tenerlo otra vez con nosotros sería fantástico. Si por mí fuera, insisto que me encantaría. Me gustaría que volviera Neymar”.