No lo duden: Raphael Varane es el mejor central del mundo

Y el resto es historia. Varane ha jugado como titular en los últimos nueve partidos del Mundial con la selección absoluta de su país e incluso ha sido capitán. Este año ha quedado en el ‘Equipo Ideal’ de la Champions League y ha sido nominado al ‘Equipo Ideal de la FIFA’ de manera ininterrumpida las últimas cuatro temporadas. No habla mucho, no es el más carismático y tampoco hace bromas en las redes sociales, pero dentro del campo no hay un central con la categoría de este francés que ahora está a dos partidos de ganar su primera Copa del Mundo.