"No esperábamos ese súper contragolpe": DT de Japón

La selección japonesa fue eliminada en octavos de final del Mundial al caer 3-2 contra Bélgica con un gol en el minuto 90+4 de Nacer Chadli, por medio de un "súper contragolpe que no esperábamos", como lo definió el DT nipón Akira Nishino .

"No esperaba este tipo de remontada. Esto es la Copa del Mundo y fuimos superados por la fuerza y la profundidad de los belgas (...) No esperábamos ese súper contragolpe", apuntó en conferencia un decepcionado Nishino.

"Empezamos bien pero al final, conceder un gol así no era lo esperado. Cuando íbamos 2-0 y no cambié a mis jugadores. Quería marcar otro gol y tuvimos las oportunidades. Controlamos el partido a pesar de todo pero, en ese punto, los belgas marcaron cuando lo necesitaron (...) Me culpo a mí y a mis tácticas", sentenció.