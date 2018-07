No cambia de horario: la final de Wimbledon se empalmaría con la del Mundial

Los organizadores de Wimbledon mantuvieron este lunes que la final de su torneo individual masculino no cambiará de horario el domingo pese a empalmarse a la final del Mundial de Rusia 2018 , que podría incluso jugar la selección de Inglaterra.

El All England Club, organizador de Wimbledon, ha recibido presiones para modificar el horario de la final masculina individual, prevista a las 09:00 ET. La final del torneo de fútbol está prevista para las 11:00 ET.