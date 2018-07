Miguel Layún pide a hinchas de Brasil frenar insultos contra su familia

“A toda la gente de Brasil, no tengo interés de entrar en una discusión que en mi opinión no tiene sentido. Primero porque el futbol se juega en el césped y segundo porque ustedes tienen cabeza para entender el primer punto”, escribió el jugador del Tri en sus historias de Instagram.



“Si alguien tuviera algún problema con lo que pasó en el juego (incluso el árbitro después de revisar la jugada en el VAR habló conmigo para decirme que había visto que no pisé a Neymar a propósito, ya que en caso contrario me hubiera expulsado), pueden seguir mandando mensajes a mi cuenta, no tengo problema, entiendo bien que es futbol. Pero háganme favor de respetar a mi familia, eso (los insultos a ellos) no los acepto. Gracias”, apuntó.