Mbappé estuvo cerca de igualar la máxima velocidad de Usain Bolt

Kylian es hijo de padre camerunés y madre argelina, fue criado en los suburbios de París, tiene sangre africana corriendo por sus venas, de ahí que su estilo recuerde a los más grandes atletas de ese continente. En cuanto sus compañeros se enteraron de la velocidad que había alcanzado, de inmediato lo llenaron de elogios: “Yo le llamo ya ‘monsieur 37’, porque me dijeron que corrió a esa velocidad en la jugada que le hacen penalti”, indicó entre risas el defensa Florian Thauvin.



Estos días todo han sido de elogios para Mbappé, aunque Antoine Griezmann pone freno de manos y señala que no en todos los juegos encontrará las facilidades que le dejó la albiceleste: “No sé si me quita presión, pero si los focos se dirigen hacia él es porque el equipo gana y yo estaré contento. Ahora, que nadie se espere a que lo haga cada día. Contra Uruguay no creo que tenga tantos espacios”, sentenció.

Lo cierto es que el ariete galo ha maravillado al mundo con sus grandes galopadas, que hacen recordar a Usain Bolt e incluso hasta a los propios dibujos animados, donde ni siquiera las trampas de aquel coyote podrían detener al ‘correcaminos Mbappé’.