Luka Modric, el elegido para romper la hegemonía Cristiano-Messi en el Balón de Oro

El mediocampista del Real Madrid y de la selección de Croacia tendría que ser el elegido para quedarse en 2018 con la designación del mejor jugador del Mundial de Rusia, el Balón de Oro, The Best y demás reconocimientos individuales que otorgará el fútbol.

La FIFA en el caso de The Best, y la revista France Football con todos los votantes como grandes protagonistas, tendrán la posibilidad de poner orden en el fútbol, dar justicia y entregarle dicho premio al jugador más destacado en este 2018. Si no, la polémica estará servida.