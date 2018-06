Los tres miedos de Neymar en el Mundial de Rusia 2018

Lesionado no, por favor.

Hace tres meses fue operado de su tobillo derecho y es la hora en que no se encuentra al 100%, así lo hizo saber Tite, técnico del pentacampeón, en la previa del debut ante Suiza.

Los fracasos no pueden reaparecer.

Si bien Neymar no estuvo presente en la goleada 1-7 que le propinó Alemania en las semifinales del pasado Mundial, por su lesión de espalda, lo hecho por él y por todo el equipo, jugando de local y ante su gente, fue defraudante y vergonzoso.

Eso no puede volver a pasar, Neymar lo sabe y para ello cuenta con compañeros en un excelente nivel y con un técnico que le cambió la cara a Brasil por completo.

Sin embargo, en el fútbol no hay nada escrito , y lo poco que se ha visto de este Campeonato en Rusia, es que todo parece estar muy parejo entre todos los equipos.

Si no está, que no juegue.

No obstante, después de tantos meses de para por su lesión, el nivel podría no ser el mismo de aquel jugador que devoraba redes en el PSG, tanto en Champions League como en la liga de Francia.

Es muy probable que Neymar no muestre su mejor nivel en este Mundial, ya que a su miedo por no lesionarse se le tienen que sumar el pavor a que el equipo no responda y a que él propio rinda lo que tiene que rendir.