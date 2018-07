Los jugadores que terminarían su ciclo con la Selección Argentina

Más allá de que Lionel Messi, esté o no esté, son varios jugadores los que deberían abrirle paso a las generaciones que vienen detrás y que podrían darle un giro positivo a tan constantes fracasos.

En defensa, sólo dos jugadores no sobrepasaban los 30 años, Nicolás Tagliafico con 25 y Marcos Rojo con 28, ellos podrían ser los bastiones para el futuro más cercano, de resto tendrían que estar en muy buen nivel o aportarle experiencia para que sean tenidos en cuenta.

En el medio campo no contarán más con Mascherano ni con Bliglia, que ya anunciaron su retiro de la Selección y salvo por Enzo Pérez y Ángel Di María , el resto debería quedarse.

Si bien Jorge Sampaoli no ha renunciado, pero seguramente no seguirá al mando de la albiceleste, el próximo entrenador necesita empezar a formar un equipo sólido, pensando en hacer una buena presentación en el próximo Mundial, donde el objetivo no puede ser otro que ganar la Copa del Mundo, con o sin Messi.