"Lo de Lopetegui dos días antes del primer partido es un martillazo": Löw

"Me ha sorprendido mucho, no lo esperaba. No conozco el trasfondo de la cuestión, pero una situación así, a sólo dos días del primer partido en un Mundial es un auténtico martillazo", comentó Löw este miércoles durante su primera rueda de prensa en el Mundial de Rusia 2018, en el cuartel general alemán, en Vatunki, en las afueras de Moscú.