La indispensable presencia de selecciones europeas en finales del Mundial durante 68 años

- Suiza 1954: Alemania (campeón) vs Hungría

- Suecia 1958: Suecia

- Chile 1962: Checoslovaquia

- Inglaterra 1966: Inglaterra (campeón) vs Alemania

- México 1970: Italia

- Alemania 1974: Alemania (campeón) vs Holanda

- Argentina 1978: Holanda

- España 1982: Italia (campeón) vs Alemania

- México 1986: Alemania

- Italia 1990: Alemania (campeón)

- Estados Unidos 1994: Italia

- Francia 1998: Francia (campeón)

- Corea-Japón 2002: Alemania

- Alemania 2006: Italia (campeón) vs Francia

- Sudáfrica 2010: España (campeón) vs Holanda

- Brasil 2014: Alemania (campeón)

- Rusia 2018 - ¿Rusia, Croacia, Suecia ó Inglaterra? ¿Francia, Bélgica?