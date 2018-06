¿La FIFA y la FMF están en problemas legales a causa de Rafael Márquez?

La inclusión del ‘Káiser’ en la lista prohíbe a ciudadanos, empresas y bancos estadounidenses tener cualquier tipo de relación con él. Por ello es que el defensa de 39 años ya no estuvo en los duelos amistosos previos al Mundial que se escenificaron en el vecino país del norte, además de que durante los entrenamientos luce uniformes sin publicidad alguna.



Eso ya se percibía a ojos de todo mundo; sin embargo, una investigación de The New York Times reveló que Márquez ni siquiera bebe de las mismas botellas de agua, se toman precauciones para no alojarse en hoteles que tengan relación con Estados Unidos y, en caso de que el equipo lo requiera, es el único jugador al que se le busca cuarto en otro hotel.