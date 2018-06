Jugador marroquí acusa a árbitro estadounidense por pedir camiseta de Cristiano

Marruecos ha sido eliminado del Mundial aún con una fecha pendiente por jugar y mucho podría deberse al abritraje del estadounidense Marck Geiger quien, no solo no marcó un claro penal a favor de los africanos, sino que buscó hacerse con el jersey de Cristiano.

“No sé qué es lo que suele hacer, pero estaba muy impresionado con Cristiano Ronaldo, y le escuché a Pepe que le preguntó en el descanso si podía tener la camiseta de Cristiano Ronaldo. ¿De qué estamos hablando? Es la Copa del Mundo, no hay un circo aquí”, explicó.

"En el gol, creemos que le hace falta a Boutaib, que es el que está en zona ahí, en la zona en la que está Cristiano Ronaldo, y nos cuesta el gol. Yo no lo he visto, pero Boutaib dice que le da un golpe muy fuerte y le aparta y hace que no pueda despejar ese balón.