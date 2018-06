Joseph Blatter está en Rusia para disfrutar del Mundial

Joseph Blatter no se quedará con las ganas de disfrutar un Mundial más, esto pese a que a partir de octubre del 2015 dejó de ser presidente de la FIFA, tras haber sido señalado en un escándalo de corrupción dentro del máximo organismo del futbol mundial, en el que también fueron acusados el ex secretario general, Jerome Valcke, el ex director de finanzas, Markus Kattner, y el expresidente de la UEFA, Michel Platini.