Jorge Sampaoli fue confirmado como entrenador de la selección argentina

El operativo desgaste, el que implementó la AFA para deshacerse de Jorge Sampaoli sin tener que pagar una montaña de dinero, no resultó. Y el entrenador, según el diario Olé, seguirá al frente de la Albiceleste a pesar del tremendo fracaso del equipo en el Mundial de Rusia.

La reunión cumbre entre 'Sampa' y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, por fin se llevo a cabo luego de algunas idas y vueltas, pero no resultó como esperaban los dirigentes : el DT se mantuvo firme en su idea de continuar, como había anticipado en la misma rueda de prensa tras consumarse la eliminación ante Francia.

El desempeño de Sampaoli en la justa mundialista fue muy negativo. No sólo en cuanto a los resultados -se despidió en octavos de final- sino también por la poca autoridad que mostró para manejar al grupo.

Con este escenario, los directivos imaginaban y esperaban que Sampaoli diera un paso al costado. Sin embargo, al ver que el DT no tenía intenciones de renunciar, los directivos lanzaron una campaña en su contra, hablando fuera de micrófono y contando intimidades como el salario del técnico. Pero los dirigentes no contaban con la resistencia a prueba de todo que mostró 'Sampa'.

El panorama para el técnico no será sencillo, porque la presión para que se vaya no cesará. Lo bueno para él es que no deberá presentar equipo hasta octubre, cuando Argentina juegue unos amistosos.