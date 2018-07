John Stones: "Colombia es el equipo más sucio al que me he enfrentado"

El duelo de Inglaterra contra Colombia quedó en el pasado, pero no para John Stones. El defensor inglés aseguró que Colombia, el equipo al que derrotaron en los penales por los octavos de final, es "probablemente el equipo más sucio" al que se ha enfrentado.

"Ha sido un partido muy extraño, probablemente el equipo más sucio con el que me he enfrentado nunca. Presionando al árbitro, empujando, el cabezazo que se ha visto (de Wilmar Barrios a Jordan Henderson). Escuché cosas que habitualmente no oyes en un partido", denunció en conferencia de prensa.