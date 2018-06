Joachim Löw sobre perder el primer partido en el Mundial: "Es algo anormal para nosotros"

"No hemos tenido acierto con los pases y perdimos balones de una forma no vista antes. Jugamos con pases cortos y eso hizo posible que nuestro rival nos quitara el balón con facilidad. No estuvimos concentrados", dijo Löw en la rueda de prensa posterior al encuentro en el que México se impuso por 0-1 a la campeona del mundo.