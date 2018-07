“Hemos malacostumbrado a la gente”, aseguró Koke

Después de empatar 1-1 ante Rusia en 120 minutos de juego y finalmente caer en penales, las críticas a la selección española no se han hecho esperar. Jorge Resurrección, uno de los dos futbolistas españoles que erraron al tirar desde los once pasos, aseguró que el reciente accionar de España ha hecho que la gente no esté acostumbrada a verlos caer.