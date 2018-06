Hasta el mismo Neymar lo acepta: "Yo hubiera pagado por mí menos de 222 millones..."

Finalmente, ‘Ney’ confesó qué error le gustaría borrar a lo largo de su vida: “Cometí muchos errores pero no puedo elegir uno. En última instancia, siempre aprendí de ellos y muchas cosas no me pasarían hoy. Pero no me arrepiento de estos errores y no quisiera retroceder en el tiempo para deshacer algunos de ellos. A l principio me enfadaba más a menudo. Sin embargo, me di cuenta con el tiempo de que es natural cometer errores a una edad más temprana. Eso es lo que te hace crecer y eso es humano. Al final, sólo soy un ser humano como todos los demás”.