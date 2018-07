Griezmann demostró su respeto por Uruguay al no festejar su gol

Corría el minuto 60 cuando el delantero francés sacó un potente disparo desde los linderos del área que se fue moviendo en la trayectoria, Fernando Muslera no lo pudo contener, se le fue entre los guantes y se decretó el segundo tanto a favor de los franceses. El gesto de Antoine fue de inmutación, prácticamente no se movió, mientras sus compañeros llegaban alegres a festejar a su lado.



No celebrar fue una muestra más del gran cariño que tiene Antoine por el país uruguayo, sobre todo cuando en los días más recientes Luis Suárez le dijo tajante que no lo es y que no debía sentirse parte del país sudamericano. Ahora Francia seguirá su camino y esperará al ganador del Brasil vs. Bélgica.