Florentino Pérez enturbia el clima de la selección española tras anunciar el fichaje de Lopetegui por el Real Madrid

Florentino Pérez la ha liado. La voracidad del mandatario blanco no conoce fronteras y ha roto el clima tranquilidad que reinaba en la Selección española de fútbol. Algunos fans desplazados dicen medio de broma que el presidente del Real Madrid les debería pagar sus boletos de regreso. De momento, la ilusión se ha roto. Además, todo apunta a que el fichaje se consumó a espaldas del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quién ha entrado en cólera.

La intrahistoria ya la conocen. Zidane dejó plantado a Florentino harto de sus desplantes y de vivir con una continua soga al cuello, aflojada sólo con los constantes éxitos del francés. Se marchó antes de darle un argumento al presidente para echarlo . Si algo sabe un hombre de la casa es precisamente que la paciencia sin títulos no va con Florentino Pérez. El Real Madrid se puso manos a la obra con un objetivo claro: traer un entrenador antes del comienzo del Mundial.

El perfil estaba claramente definido. Joven; con experiencia en Champions; exfutbolista; conocedor de la casa (no necesariamente ex, pero sí dócil con la grandeza del club); respetado y respetable; con buen talante para tratar con los jugadores más complejos del vestuario y competitivo. Cuatro son los casos abiertos con la plantilla: Ronaldo, Bale, Neymar y el debate del portero. Algo que deberá saber afrontar el nuevo técnico. De la primera lista salieron dos favoritos, toda vez que Joachim Löw, por quien suspiraba el presidente blanco, se autodescartó tras la primera llamada de los emisarios blancos. Así las cosas, Pochettino fue el número uno de la lista; Klopp el dos y, el tercero en discordia, Allegri. Contrario a lo que se dijo, Guti pasaba todas las exigencias excepto la más importante: la experiencia. Sin ser descartado, sólo hubiera llegado si esta semana no hubiera llegado nadie.