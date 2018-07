Capitán de Nigeria jugó ante Argentina mientras su padre estaba secuestrado y amenazado de muerte

Un familiar fue quien le dio el número de teléfono de los secuestradores, que, según cuenta Mikel en 'The Guardian ', le dieron una instrucción precisa: "Recibí una llamada cuatro horas antes del inicio para contarme qué había pasado. Me dijeron que matarían instantáneamente a mi padre si informaba a las autoridades o se lo contaba a alguien".

Mikel, capitán de los nigerianos y excentrocampista del Chelsea, acató las órdenes que dieron los secuestradores: "Sólo un círculo muy reducido de mis amigos lo sabía. Tampoco quería discutirlo con el entrenador [Gernot Rohr] porque no quería que mi problema se convirtiera en una distracción para él o para el resto del equipo antes de un partido tan importante. Por mucho que quisiera discutirlo con el entrenador, no pude".

Además, el mediocampista del Tianjin TEDA, c ontó cómo hizo para jugar sin afectar a sus compañeros de equipo: "Jugué mientras mi padre estaba en manos de bandidos. Tuve que suprimir el trauma. Estaba emocionalmente angustiado y tuve que tomar una decisión sobre si estaba mentalmente listo para jugar. Estaba confundido. No sabía qué hacer pero, al final, supe que no podía dejar 'tirados' a 180 millones de nigerianos. Tuve que apartarlo de mi cabeza e ir a representar a mi país primero".