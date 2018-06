Fernando Hierro elogió al Tri: “México siempre compite bien en Mundiales”

"Cuando uno va a la Copa, y quitando este que no está Italia y Holanda, siempre hay un abanico de selecciones importantes, y otras que pueden sorprender, pero Alemania, Argentina o Brasil, también Colombia, México siempre es una selección que compite bien por la afición que lo representa en el Mundo, un Mundial es la máxima dificultad y esperamos ir partido a partido", declaró Hierro a Marca Claro.

En la misma entrevista, Hierro habló de la buena relación que mantiene con el balompié azteca, sobre todo con su homólogo en el Tri, Gerardo Torrado. "Tengo muy buena relación con Gerardo Torrado, he comido con él, tiene muchos jugadores en Europa, lo vi muy ilusionado con el proyecto y por aportar y ayudar a que México haga un gran Mundial, yo le deseo todo lo mejor porque es un magnifico profesional que va a transmitir lo que hacía en la cancha, es un tipo extraordinario que hace un gran trabajo en México y el fútbol mexicano siempre he tenido la sensación cuando ves a los jugadores mexicanos que se tiene un gran potencial desde Sub-17 y Sub-20, pero de dirigir o no dirigir por ahora tengo bastante con la selección y el Mundial", apuntó Hierro.