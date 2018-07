Estos seis aficionados desafían la prohibición de exhibir la bandera del orgullo LGBTI en Rusia

Por su parte, el colombiano y residente en París, Mateo Fernández Gómez dice: “No sabía qué podía pasar y eso me asustaba muchísimo. No me imagino cómo será para la comunidad LGTBI rusa. Donde vivo he tenido el espacio para ser quien he querido ser, por eso quise venir a manifestarme en lugares donde no lo tienen".