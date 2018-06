España no despejó las dudas a pesar de vencer por la mínima a Túnez

España tiene mala delantera. Rodrigo no es un atacante de relieve y pasará tan desapercibido en el Mundial como lo hizo en el partido de hoy. Mucho toque y sólo una ocasión en 90 minutos de juego, la del gol. Los de Julen Lopetegui no son la España que algunos todavía recuerdan. Y, por su puesto, el gol llegó ya con Diego Costa (sustituyó a Rodrigo) y Aspas en el ataque. No ha empezado el Mundial y alguno echó de menos a Morata.