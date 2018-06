El día en que Thiago Silva estuvo a punto de morir en Rusia

Silva impresionó desde su primer entrenamiento debido a la clase que mostraba para jugar, aunque se notaba que se cansaba rápido. En aquella época el Dynamo no hacía exámenes médicos para resolver el tema de sus fichajes, un craso error porque Thiago sólo empeoró en los días siguientes con síntomas como altas temperaturas, resfriados y sudor , el doctor pensó que sólo se trataba de una severa gripa, aunque días después lo mandó casi de emergencia al hospital.

El resultado dejó a todo mundo en shock, el defensor tenía tuberculosis y había desarrollado la enfermedad en su cuerpo en los nueve meses más recientes. “Si hubieras tardado dos semanas más en detectar la enfermedad habrías muerto”, le dijeron los doctores. Su novel carrera parecía haber llegado a su fin, se le recomendó cortar la mayor parte del pulmón derecho para asegurar su supervivencia. El jugador se negó y debió pasársela cuatro meses hospitalizado.

El club ruso pagó su tratamiento, pero ya no contaba con el jugador, de hecho le rescindió el contrato en cuanto salió del hospital, aliviado porque no contagió a ninguno de sus compañeros. La madre y la novia de Thiago prácticamente vivieron con él en el nosocomio mientras mejoraba, en cuanto lo hizo regresó a Brasil, decidido a alejarse de las canchas, aunque gracias a los ruegos de su madre no lo llevó a cabo.

Tiempo después fichó con el Fluminense y a partir de entonces se escribió su historia de éxito. Hoy regresa a territorio ruso para intentar trascender con la selección brasileña en el Mundial, aunque bajo la sombra de aquellos sombríos meses en Moscú que estuvieron a punto de costarle la vida.