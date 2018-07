El adiós de Iniesta y la generación dorada de España

El Mundial comenzó terrible para España, a falta de 48 horas para el pitazo inicial de la copa fue despedido el seleccionador Julen Lopetegui, en un escándalo pocas veces visto y en el que apareció Fernando Hierro como un apagafuegos cuando ya no había nada que hacer. El grupo estaba roto y se reflejó en la cancha.

El jugador de más recorrido y estampa en La Roja no pudo comandar una gesta que buscaba ser heroica. De hecho, el propio Hierro no contó con el exjugador blaugrana para ser titular en el crucial partido frente a Rusia.

Con 34 años, Iniesta anunció su retiro de la selección. "Es una realidad que hoy es mi último partido con la selección. A nivel individual se acaba una etapa maravillosa. A veces los finales no son como uno sueña, pero las circunstancias lo marcan así" , dijo tras la eliminación en penales con Rusia.

"Me deja un sabor malo y duro. Como a todos. No cambia nada, es un momento difícil que hemos vivido en otras ocasiones. No hemos sido capaces de dar el salto", sentenció.