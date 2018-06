DT de Panamá: "Llegamos vírgenes, pero nos vamos orgullosos"

"Tenemos que mejorar mucho en todos los aspectos. Incluso en infraestructuras. En muchas cosas que tienen los europeos. Mucha gente va a ver el 6-1 y por dentro digo que vamos a analizar nuestro trabajo. Hay que dar las gracias por no haber perdido el estilo. Hemos mejorado en mantener eso. Vinimos muy vírgenes, muy seismesinos de un parto de nueve meses y hay que celebrar y estar orgullosos por haber estado en el Mundial", declaró.

"Bélgica e Inglaterra tienen variantes en todos los aspectos. Asustan igual con el balón en los pies. No soy capaz de decir quién va a avanzar. A Alemania la vi ayer, qué capacidad. Brasil, siempre. España es un gran rival. Y hay dos equipos, Suiza, tremendo. Croacia, con Modric y Rakitic... hay grandes equipos... es un Mundial con mucho orden táctico, precisión. Lo he disfrutado mucho. Lástima que no sigamos", comentó.