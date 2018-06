Día 3: La carismática Islandia empieza la conquista de Rusia

MOSCÚ.- El Estadio del Spartak no fue suficiente para albergar a todos los argentinos que viajaron a Moscú para ver a su selección en su debut en Rusia 2018, pero para eso existe el Fan Fest.

El Fan Fest está ubicado en el lado exterior del Río Moscú, a la altura del Estadio Luzhniki, que está en el lado interior del cuerpo de agua. Llegué cuando ya se jugaba el segundo tiempo del Francia vs. Australia, con la desesperación de los galos por marcar el gol que los despegara del entonces sorprendente empate parcial. El tanto de Paul Pogba desató la locura de sus aficionados que una y otra vez cantaban " On à gagné, on à gagné!" ("¡Ganamos, ganamos!") tras un partido que en el papel lucía para tener menos sufrimiento.