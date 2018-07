Detalles de la polémica influencia de Lionel Messi en Argentina durante el Mundial

“El equipo es más de Messi que mío”, indicó en marzo pasado el técnico de Argentina, Jorge Sampaoli, en una frase que resultó lapidaria durante su gestión. La eliminación de la albiceleste de Rusia 2018 aún tiene heridas expuestas que no logran sanar, se siguen buscando culpables y la mayoría apunta a la excesiva influencia que tenía ‘La Pulga’ sobre el cuerpo técnico.



De acuerdo a información divulgada por el Diario Clarín, Messi tuvo un desencuentro con Sebastián Beccacece, auxiliar de Sampaoli, en un entrenamiento en las instalaciones del Manchester City, cuando el ayudante de campo quiso corregir en una jugada al ‘10’: “Leo, así no. Te conviene enganchar para otro lado”, le habría dicho apoyándose en su hombro. Esto último y no la corrección fue lo que molestó a Lionel, quien en privado le solicitó a Sampaoli que la situación no se repitiera en el futuro.