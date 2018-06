Denis Cheryshev, la ‘perla’ del Real Madrid que se hizo famoso por un error y que hoy brilló en el debut de Rusia

No obstante, Cheryshev no pasó a la fama por sus regates o sus goles. El ruso no debía haber jugado ante el Cádiz en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Cádiz en 2015 por arrastrar una sanción por acumulación de tarjetas la pasada temporada, razón por la cual el club blanco terminaría siendo eliminado.