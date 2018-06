Costa Rica no le teme a Brasil y confía en sacar el resultado ante el pentacampeón

El delantero de la selección de Costa Rica, Marco Ureña, afirmó que el próximo rival de los 'ticos', Brasil, a la que se enfrentarán con la obligación de puntuar para no quedar eliminados, no es "invencible", ya que le empató Suiza.

"El grupo está con mucha confianza, Suiza sacó un punto, así que no son invencibles. Vamos a ir con todo para sacar un buen resultado contra Brasil", señaló el delantero antes del entrenamiento de este martes de la 'Sele' en Pavlovsk, a las afueras de San Peterburgo.

Contra Serbia, Ureña fue la referencia ofensiva de los 'ticos', pero no tuvo demasiadas oportunidades ni asistencias de sus compañeros, por lo que reclamó "más de todos" a la hora de atacar.

No obstante, el punta no cree que necesite jugar en un esquema con otro delantero. "En mi club juego solo, no es algo que necesite, simplemente que todos queramos la pelota y nos movamos más", finalizó.