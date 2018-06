Colombia marcó el ritmo, pero Japón lo supo bailar y fue el alma de la fiesta | OPINIÓN

MOSCÚ, Rusia - Una derrota con la que Colombia no contaba. En la suma de puntos de José Néstor Pékerman, el partido ante Japón significaba tres unidades que lo catapultara a los primeros dos lugares del grupo H.

¿Salieron confiados a la cancha? No lo creo. Sin embargo, la expulsión de Carlos Sánchez termina condicionando un partido en el cual Colombia marcó el ritmo, pero el baile se lo gozó Japón .

La mano de 'La Roca' fue infantil. Primero, porque quizás -nunca lo sabremos- David Ospina alcanzaba a llegar a detener el disparo. Segundo, porque aún si Ospina no alcanzara, era preferible que Japón anotara pero mantenerse con once jugadores y no perder a una ficha clave como Sánchez en el mediocampo.