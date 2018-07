Catar alza la mano y se dice listo para tomar la estafeta del 2022

Al Thawadi expresó que de momento el Mundial se está preparando para 32 equipos , aunque no descartó que pueda ampliarse, situación que se sabrá en los próximos meses. Sin embargo, el hecho de ser un país pequeño más que complicar ayudaría a los fans del fútbol.

“Hasta ahora nos estamos preparando por 32, pero hablamos con FIFA para la oportunidad de que tal vez se pueda cambiar a 48 aunque no hay decisión aún y la vamos a tomar entre nosotros y FIFA. Creo que sí habría forma de recibir a 16 selecciones más, pero por eso estamos haciendo el estudio y la decisión del Comité de FIFA es que en dos o tres meses les digamos si queremos hacer eso cuántas cosas necesitamos hacer, cuánto trabajo hay que hacer y si se puede lograr.

“Para nosotros las mujeres son parte de nuestra cultura y sociedad, hay muchas mujeres que están trabajando en la organización y son libres. Hay una idea de que las mujeres del mundo árabe no tienen libertad, no pueden salir y estar en los partidos y no es verdad, y el mundo lo verá en Catar”, dijo.