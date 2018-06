Bélgica se debate entre finalizar primera o segunda del grupo G

"Nos gustaría viajar menos, pero estoy convencido de que los que jueguen contra Inglaterra harán todo lo posible por ganar. Nunca he entrado a un campo con la idea de perder", afirmó Jan Vertonghen, que cumplirá 105 partidos, récord absoluto en los "diablos rojos".

También compareció el joven Leander Dendoncker, benjamín del equipo, el único de los convocados que milita en la liga belga y uno de los dos no lesionados que todavía no ha tenido minutos en este Mundial.

"Cuando no juegas es frustrante, pero lo entiendo, el seleccionador hace todo lo posible para ganar. Estaré listo cuando me necesite y, si no debuto, apoyaré a mi equipo", indicó.