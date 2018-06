Aspas mostró la preocupación de España: "Teníamos mejores sensaciones antes de comenzar esta concentración"

Más allá de que el amistoso ante Túnez no marca la realidad exacta de España, resulta llamativo que un jugador salga a reconocer que no están bien. Y eso es lo que hizo Iago Aspas, el que autor del gol de la victoria por 1-0.

En este sentido, el jugador español, que entró al terreno de juego apenas ocho minutos antes de marcar, dijo que a la selección española le costó encontrar su juego ante el equipo tunecino. "Creo que no hemos estado todo lo solventes con el balón que queríamos, pero esta victoria nos sirve para coger un poco más de confianza y afrontar ese partido del viernes -España se medirá con Portugal- con ganas", indicó el delantero.

Iago Aspas, que anotó tras asistencia de Diego Costa, no quiso opinar sobre la conveniencia o no de alinear a dos puntas en el partido contra Portugal en el debut. "Es un decisión que tendrá que tomar el míster. Yo siempre que me da minutos intento aprovecharlos, hoy con un gol, a veces acompañado de Diego -Costa-, otras de Rodrigo y otras veces ellos dos juntos nos han dado ocasiones y goles también", concluyó Aspas. EFE