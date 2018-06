Arturo Vidal: “yo no tengo miedo a Messi, pero hay que preguntarle a él si se quedó con miedo”

Entre las declaraciones que más llamaron la atención de Vidal fue una en la que se le preguntó sobre Lionel Messi y la selección de Argentina, a los que consiguió ganarle las dos finales de Copa América de 2015 y 2016. “Los argentinos sueñan conmigo. Yo no le tengo miedo a Messi, pero hay que preguntarle a él si quedó con miedo. Le gané todas las finales y si nos enfrentamos de nuevo, le volveré a ganar”, dijo el chileno, entre risas.

Sobre esos dos triunfos ante la Argentina de Messi, Vidal recordó: “Fue una alegría, mucha alegría por ganar la Copa América. Para los chilenos no es fácil llegar a una final y ganarla. Más con los argentinos, pero nos quedamos con las dos copas y esa va a quedar marcado”.

No obstante, en declaraciones para FOX, Vidal hbaló de sus favoritos para ganar el Mundial. Teniendo en cuenta que Chile no se clasificó, el centrocampista del Bayern dijo que le “gustaría que lo ganara Argentina por Messi, que se lo merece, y por (Jorge) Sampaoli, que estuvo con nosotros, pero también me gustaría que lo ganara Colombia por mi amigo James (Rodríguez)”, comentó.